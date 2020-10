Bürgermeisterkandidat Scheppe : Gespräche mit Unternehmen

Daun Thomas Scheppe, Kandidat als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Daun, sucht aktiv den Austausch mit Unternehmen in der Region. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zu den jeweiligen Terminen eingeladen: Freitag, 9.Oktober in Strohn, ab 18 Uhr am Bürgerhaus; Samstag, 10 Oktober in Meisburg, um 9 Uhr am Gemeindehaus;Samstag, 10. Oktober in Udler, um 18 Uhr am Gemeindehaus; Montag, 12.Oktober in Gefell, um 19 Uhr am Gemeindehaus; Dienstag, 13.Oktober in Ellscheid, um 18 Uhr am Gemeindehaus; Mittwoch, 14. Oktober in Daun, um 11 Uhr auf dem Marktplatz; Mittwoch, 14. Oktober in Schalkenmehren, um 18 Uhr im Dorfgasthof Schmitz.