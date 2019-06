Soziales : „Macht 28 Euro und 13 Cent“

Hillesheim Bei der Wiedereröffnung des Lidl-Marktes in Hillesheim kassieren die Bürgermeister Hans-Peter Böffgen und Matthias Stein für einen guten Zweck. Die KiTa Kunterbunt freut sich nun über 1000 Euro.

„Ich meine, dass wäre früher auch mal schneller gegangen“, kommentiert gleich der erste Kunde die Bemühungen von Hillesheims Noch-Stadtbürgermeister Matthias Stein, die richtige Taste zum Abwiegen der drei Bananen zu finden. Doch die kleine Bösartigkeit ist nett gemeint. Gerolsteins Wirtschaftsförderer Stefan Mertes steht an der Spitze der Schlange vor Kasse 2 und lacht sich eins ins Fäustchen. Während an der benachbarten Kasse Verbandsgemeindebürgermeister Hans-Peter Böffgen den Kampf gegen die Technik aufgenommen hat, bilden sich lange Warteschlangen vor den Warenbändern – denn alle anderen Kassen bleiben geschlossen.

Das ganze Spiel am Montagmorgen bei der Wiedereröffnung der Lidl-Filiale in Hillesheimer hat einen netten Hintergrund: Jeder Cent, der innerhalb der kurzen Aktion an den beiden Kassen eingenommen wird, geht als Spende an die Kindertagesstätte Kunterbunt. Die beiden Bürgermeister legen sich also ordentlich ins Zeug, das „Biep, Biep, Biep“ der Scanner ertönt schon bald im Stakkato.