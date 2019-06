Wirtschaft : Bürgermeister kassiert für die Kita

Hillesheim Nach achtwöchigem Umbau wird die um 264 auf 1044 Quadratmeter erweiterte Lidl-Filiale in der Kölner Straße in Hillesheim am Montagmorgen wiedereröffnet. Der Clou: Verbandsbürgermeister Hans Peter Böffgen kassiert ab 9 Uhr für den guten Zweck.

