Kommunalpolitik : Ein Jahr nach der Wahl: Vier Dörfer ohne Bürgermeister

Daun/Gerolstein/Kelberg Ein Jahr ist es her, dass bei der Kommunalwahl neue Bürgermeister direkt – oder später von den neu zusammengesetzten Gemeinderäten – gewählt wurden. In der Verbandsgemeinde (VG) Kelberg konnten 32 der 33 Posten besetzt werden, „lediglich in Bereborn ist noch kein neu gewählter Ortsbürgermeister im Amt“, teilt die VG-Verwaltung mit.

„Regiert“ werden kann aber trotzdem, denn Ortsbürgermeister Johannes Schu nimmt das Amt seit dem vergangenen Jahr weiter geschäftsführend wahr.

In der VG Gerolstein mit ihren 38 Kommunen gibt es zwei Dörfer ohne Ortsbürgermeister: Oberehe-Stroheich und Berndorf. Aber auch dort läuft die kommunale Arbeit, nur sind es eben Beigeordnete, die den „Laden schmeißen“. Was VG-Büroleiter Hans-Josef Hunz bestätigt: „Die Zusammenarbeit läuft gut.“

Info Bürgermeister bekommen kein Gehalt Der Posten eines Stadt- oder Ortsbürgermeisters ist ein Ehrenamt, es gibt kein Gehalt, sondern eine vom Land festgelegte Aufwandsentschädigung. Sie richtet sich nach der Einwohnerzahl.