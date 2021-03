Soziales : Bürgerstiftung der Volksbank spendet an Dauner Krankenhaus

Thomas Klassmann, Direktor des Regionalmarkts Eifel der Volksbank RheinAhrEifel (rechts), schaute sich in Daun gemeinsam mit dem Personal des Krankenhauses Maria Hilf ein neues Kinderspielterminal in der Notaufnahme an, das die Bürgerstiftung der Bank mitfinanziert hat. Foto: Krankenhaus Maria Hilf/Michael Funk