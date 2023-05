Medizinische Versorgung Medizinstudenten nehmen Angebot in der Vulkaneifel gern an

Der Kreis Vulkaneifel vergibt Stipendien an Medizinstudierende, ein Instrument, um der drohenden medizinischen Unterversorgung auf dem Land etwas entgegenzusetzen. Aber auch die Bürgerstiftung Gesunde Verbandsgemeinde Daun unterstützt Medizinstudenten. Konkret: „Seit 2019 unterstützen wir auch Medizinstudierende finanziell bei ihrem achttägigen Blockpraktikum, welches sie in den hierfür zertifizierten Hausarztpraxen Dr. Schnieder, Dr. Bergheim und Dr. Pitzen in Daun absolvieren können. Gerade die Sicherstellung der medizinischen Versorgung und die damit verbundene Förderung von angehenden Ärztinnen und Ärzten ist uns ein Herzensanliegen“, sagt Stiftungsratsmitglied Dr. Volkhard Bangert, der die Studierenden während ihres Aufenthalts in der Kreisstadt betreut. Mittlerweile haben schon mehr als 20 Studenten von der finanziellen Unterstützung profitiert: mit jeweils 500 Euro während ihrer Zeit in Daun. Zuletzt waren das David Uhlfelder, Shivang Parikh, Izzedin Amro und Larissa Albrecht.