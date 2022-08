Verabschiedung : Nach genau 50 Jahren in die Rente: Wie Büroleiterin Karin Ternes auf ihre Zeit bei der VG Kelberg schaut und warum es zum Abschied genau 33 Rosen sein mussten

Karin Ternes war sagenhafte 50 Jahre im Rathaus Kelberg tätig. Von ihrem Ruhestand soll auch ihr Isländerpferd Falki profitieren. Foto: Bettscheider Brigitte

Kelberg/Bongard Nach genau 50 Dienstjahren ist Karin Ternes am 31. Juli in Rente gegangen. Wir haben die ehemalige Büroleiterin der Verbandsgemeindeverwaltung Kelberg zu Hause in Bongard besucht und uns erzählen lassen, warum es sie als junges Mädchen ins Rathaus zog, was es in ihrem Berufsleben mit „Mach weiter!“ auf sich hatte und wieso alles immer so gut gepasst hat.