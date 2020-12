Breitbandausbau : Weitere Fördermillionen für den Breitbandausbau in der Vulkaneifel

Weitere Fördermillionen für den Breitbandausbau in der Vulkaneifel

Daun/Berlin Erfreuliche Nachrichten aus Berlin für den Vulkaneifelkreis: Seit dieser Woche liegt die Zusage des Bundes vor, weitere 7,38 Millionen Euro für den Glasfaserausbau im Vulkaneifelkreis bereitzustellen.

In den vergangenen Förderrunden habe der Bund bereits Mittel in Millionenhöhe für den Breitbandausbau in der Vulkaneifel zur Verfügung gestellt. Mit den nun zugesagten Förderungen sollten nun diejenigen Adressen versorgt werden, für die im ersten Ausbauschritt Unternehmen ursprünglich ein eigenwirtschaftliches Ausbauinteresse signalisiert haben, ohne dass es anschließend zu einem Ausbau kam.