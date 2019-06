Wettbewerb : „Wir haben jetzt schon gewonnen“

Basberg ist Kandidat für die Bundesentscheidung des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“. Der angereisten Kommission zeigen die Bürger um Ortsbürgermeister Franz-Josef Diederichs (rechts) und die Halunken (der Dorfnachwuchs), was der kleinste Ort der Vulkaneifel zu bieten hat. Foto: Vladi Nowakowski

Basberg Basberg konkurriert mit 29 weiteren Dörfern in ganz Deutschland um Gold, Silber und Bronze beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Am Mittwoch war die Bundesjury zu Besuch.

“Sie kommen! Da kommt der Bus“, rufen die Kinder von ihrem Beobachtungsposten hinter dem nigelnagelneuen Gemeindehaus herüber. Eine Verwechslung ist ausgeschlossen: Auf dem Reisebus, der die 24 Mitglieder der Bundesbewertungskommission nach Basberg bringt, prangt in großen Lettern der Schriftzug „Unser Dorf hat Zukunft“.

Die Freude über die Teilnahme am Bundesentscheid ist riesig - im mit 93 Einwohnern kleinsten Ort der Vulkaneifel bereiten rund 60 Basberger ihren Besuchern einen herzlichen aber kurzen Empfang, denn unmittelbar nach der Ankunft geht ein Wolkenbruch nieder - man flüchtet gemeinsam in das Bürgerhaus.

Die Bewertung der Dörfer erfolgt durch eine Kommission auf Bundesebene, die vom 18. Juni bis zum 10. Juli durch Deutschland reist. Unter den Mitgliedern sind Landschaftspfleger, Architekten, Vertreter der Bauern- und Landfrauenverbände und Experten für Kultur und Soziales aus verschiedenen Bundesministerien. Vorsitzende der hochrangig besetzten Reisegruppe sind Reinhard Kubat, Landrat in Hessen und Elmar Henke, Bürgermeister der Gemeinde Sommerach in Bayern.

Während es draußen in Strömen regnet, stellen die Basberger sich, ihr Dorf und die wichtigsten Projekte ihrer kleinen Gemeinde vor. Zu bieten haben sie allerhand: „Unser Motto heißt Wohnen und Wohlfühlen“, sagt Ortsbürgermeister Franz-Josef (Jojo) Diederichs. „Das schließt ein, dass wir Nachhaltigkeit, Naturschutz und das soziale Miteinander ganz groß schreiben.“ Aufgrund der geringen Einwohnerzahl sei es gewollt, dass möglichst alle in wichtige Entscheidungen eingebunden sind. „Partizipation ist in Basberg keine Worthülse“, sagt Diederichs. Das Engagement der Dorfgemeinschaft sei der große Pluspunkt Basbergs. „Ein Beispiel ist sicherlich das neue Bürgerhaus, dessen Bau noch nicht ganz abgeschlossen ist: Hier haben die Bürger unserer Gemeinde inzwischen rund 2500 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet.“