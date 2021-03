Blaulicht : 30-Jähriger mit Drogen erwischt

Foto: dpa/Carsten Rehder

Gerolstein Ein 30-Jähriger ist am Mittwoch in Gerolstein mit Dorgen erwischt worden. Beamte der Bundespolizei kontrollierten gegen Mitternacht den 30 Jahre alten Mann, der sich im Vorraum des Postgebäudes am Bahnhofsvorplatz aufgehalten hatte.