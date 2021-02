Blaulicht : B 51 für sieben Stunden bei Dahlem wegen LKW-Brand gesperrt

Foto: Fritz-Peter Linden

Dahlem Die B 51 musste am Mittwoch für sieben Stunden gesperrt werden. Ein mit acht Papierrollen beladener polnischer LKW geriet gegen 16 Uhr vor der Abfahrt nach Baasem in Fahrtrichtung Trier in Brand. Der 41-jährige Fahrer konnte das Fahrzeug noch auf den Seitenstreifen lenken.