Hilfseinsatz im Forst : Soldaten kämpfen gegen Borkenkäfer

MÜRLENBACH Soldaten der Bundeswehr unterstützen derzeit das Forstamt Gerolstein bei der Aufarbeitung von Schadholz.

Im Gemeindewald nahe Mürlenbach sind die Soldaten in diesen Tagen damit beschäftigt, die von Forstwirten gefällten und vom Borkenkäfer befallenen Fichten von der Rinde zu befreien.

Stationiert sind die Soldaten in Daun. „Aus unserem Bataillon sind im Monat Juli 60 Soldaten in den Forstamtsbezirken Ahrweiler, Adenau, Hillesheim, Gerolstein, Prüm und Bitburg im Waldeinsatz“, so Hauptmann Justen.