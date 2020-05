Corona : Soldaten sichern ab sofort den Eingang

Daun Die Bundeswehr übernimmt seit Dienstagmorgen die Zugangskontrollen im Krankenhaus Daun.

Das Krankenhaus lockert das bisherige Besuchsverbot und lässt nach Anmeldung engste Familienangehörige wieder als Besucher zu – und zwar am Tag einen Besucher für eine Stunde pro Patient. Die Besucher sollen mit Eintritt in die Klinik einen Mund-/Nasenschutz zu tragen. Mit der Besuchsregelung werden einerseits Kontakt- und Besuchsmöglichkeiten in gewissem Umfang wieder ermöglicht, andererseits soll die Ansteckungsgefahr für Patienten und Mitarbeiter minimiert werden.

In die gleiche Kerbe schlug Krankenhaus-Prokurist Günter Leyendecker, der darauf hinwies, dass einerseits die Zugangsbeschränkungen gelockert werden (siehe Info) und das Haus andererseits wieder zum Normalbetrieb zurückkehre. Er sagte: „Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung, denn das Personal wird auf den Stationen und in den Ambulanzen benötigt, die Kontrollen sind aber nach wie vor sehr wichtig.“ Und er fügte hinzu: „Bislang war niemand aus unserer Belegschaft Corona-positiv. Und das soll auch so bleiben.“ Was ihm allerdings weiterhin Sorgen mache, sei der Umstand, dass offensichtlich immer noch kranke und schwerkranke Menschen aus Angst vor einer Ansteckung nicht ins Krankenhaus gingen. Leyendecker: „Erst am Montag hatten wir einen Fall, bei dem es beinahe zu spät war. Er musste umgehend mit dem Rettungshubschrauber nach Trier gebracht werden.“ Er appellierte an die Menschen, notwendige Behandlungen nicht aufzuschieben, und versicherte, dass alles Erdenkliche in Sachen Infektionsschutz getan werde.