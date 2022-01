Benefiz : Dann halt mit einem eigenen Fest: Bundwehrsoldaten sammeln in Daun Spenden für das Ahrtal

Dann halt mit einem eigenen Fest: Bundwehrsoldaten sammeln in Daun Spenden für das Ahrtal

Meterhoch türmten sich Wohnwagen, Gastanks, Bäume und Schrott nach der Flut an einer Brücke über die Ahr in Altenahr-Kreuzberg. Foto: dpa/Boris Roessler

Daun Bundeswehrsoldaten aus der Vulkaneifel haben mit einem Spendenfest in Daun 5.555 Euro für die Flutopfer im Ahrtal gesammelt – dabei lief es anders als ursprünglich geplant.

(red) Eigentlich sollte es eine Kasernenfeier für die Soldatinnen und Soldaten der Dauner Heinrich-Hertz-Kaserne werden, um den Hilfseinsatz im Ahrtal zu würdigen und um das Miteinander in diesem Krisengeschüttelten Jahr zu stärken.

„Einen erheblichen Anteil hat auch der Abiturjahrgang 2021, vom Dauner Thomas-Morus-Gymnasium. Einige Schülerinnen und Schüler überreichten mir am Abend der Veranstaltung die Spendensumme von 800 Euro, welche sich noch in der Abi-Kasse befunden habe“, so der stolze Veranstalter.