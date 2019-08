Kultur : Auf eine Zeitreise zurück in die 1930er-Jahre

Gerolstein Burgschauspieler Gerolstein bringen Stück von Agatha Christies „Tod auf dem Nil“ auf die Bühne.

(red) Es ist soweit: Am Samstag, 24. August, 19.30 Uhr, präsentieren die Burgschauspieler Gerolstein die Premiere von Agatha Christies Theaterfassung des „Tod auf dem Nil“. Schauplatz ist der Raddampfer „Lotus“, der auf seiner Nilrundfahrt eine Reihe illustrer Gäste an Bord hat. Das Liebesleben des Simon Mostyn mit seiner frisch verheirateten Gattin Kay und seiner Ex-Verlobten Jaqueline de Severac führt zu einigen Turbulenzen, die mit einem Mord an Bord enden. Kann der anwesende Pfarrer Pennefather den Fall klären?

Unter der Regie von Sandra Kalmes haben die Darsteller eifrig geprobt und freuen sich auf die Premiere. In einem besonderen Bühnenbild, der Lounge des Schiffes mit Requisiten und Kostümen werden die Besucher in die 1930-er Jahre versetzt.

Karten für die Premiere und alle weiteren Vorstellungen erhalten Sie unter www.ticket-regional.de, bei der Tourist-Info in Gerolstein, sowie Restkarten an der Abendkasse. Weitere Vorstellungen sind am 31. August sowie am 1. und 8. September um 15 Uhr sowie am 7. und 14. September jeweils um 19.30 Uhr.