Die Linien bleiben in allen betroffenen Kreisen erhalten

Bitburg-Prüm/Vulkaneifel/Bernkastel-Wittlich/Trier-Saarburg Aufgrund von Umsatzeinbrüchen muss das Reiseunternehmen Walscheid den Betrieb einstellen. Der Verkehrsverband Region Trier lässt sich davon nicht ausbremsen und bringt umgehend eine Übergangsregelung ins Spiel.

Ein Aufatmen geht durch die zuständigen Fachbereiche der betroffenen Kreisverwaltungen: Der Busbetrieb auf den Linien 33, 206, 305, 331, 403 und 503, der unter anderem für die Beförderung der Schüler in den vier betroffenen Landkreisen (Vulkaneifelkreis, Eifelkreis Bitburg-Prüm sowie die Kreise Trier-Saarburg und Bernkastel-Wittlich) unerlässlich ist, wird auch nach der Pleite des Dudeldorfer Busunternehmens Walscheid aufrecht erhalten.

Nach dem plötzlichen am Dienstag öffentlich gewordenen Aus für den Reisebetrieb, der sechs Buslinien in der Eifel und Trier-Saarburg mit rund 50 Fahrzeugen und dem Einsatz einiger Subunternehmen bediente, hat der Zweckverband VRT gemeinsam mit den Landkreisen und der Stadt Trier bereits am Mittwoch eine Lösung präsentiert.