Mobilität : Mehr Platz für den Busverkehr in Gerolstein

Auch eine Folge der Flut: In Gerolstein gibt es eine weitere Anlaufstelle für Busse. Foto: Vladi Nowakowski Foto: TV/Vladi Nowakowski

Gerolstein/Daun Weil die Bahn noch längere Zeit als Transportmittel ausfällt, gibt es mit Schulstart Verstärkerbusse und Zusatzfahrten im Schülerverkehr.

(sts) Die Flut und ihre Folgen: Besonders den den Bahnverkehr hat es massiv getroffen. Auf der Eifelstrecke sind die Gleise sind an vielen Stellen beschädigt worden, teilweise ist der Unterbau komplett weggeschwemmt worden. Zudem muss die Stellwerktechnik komplett erneuert werden, kann sie doch nach Mitteilung der Bahn AG nicht mehr repariert werden. Den Gesamtschaden an der Bahnstrecken in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat das Unternehmen in einer ersten Schätzung auf 1,3 Milliarden Euro beziffert.

Die Bahn geht davon aus, dass die Wiederherstellung des Teilstücks zwischen Euskirchen und Trier bis mindestens Ende des nächsten Jahres dauern könnte. Für Pendler in Richtung Köln und Trier bedeutet das einen großen Mehraufwand, und für den Tourismus in der Eifel ist die fehlende Bahnverbindung in die beiden Großstädte ein herber Verlust. Weil die Bahnstrecke noch auf längere Zeit nicht zur Verfügung stehen wird, sind Busse als Ersatz für die Bahnverbindungen wie den Regionalexpress eingesetzt. So gibt es von Montag bis Samstag 20 Fahrten aus Richtung Trier und 20 Fahrten in Richtung Trier, sonntags sind es 18 Fahrten. Auf 20 Fahrten täglich kommt der Ersatzbus Gerolstein- Euskirchen-Gerolstein, ein weiterer Ersatzbus ist auf der Strecke Jünkerath-Prüm-Jünkerath unterwegs. Darüber hinaus gibt es ab dem Schulstart am Montag Verstärkerbusse und Zusatzfahrten im Schülerverkehr: laut VRT einer nach Trier, einer nach Oberbettingen-Hillesheim, einer von Jünkerath und einer von Densborn.