ARCHIV - 03.06.2019, Baden-Württemberg, Rottenburg am Neckar: Eine Schülerin steigt an einer Bushaltestelle in der Innenstadt in einen Bus ein. (zu dpa: «Streit um kostenfreie Schülerbeförderung im Land») In manchen Gegenden in Deutschland muss man lange warten, bis der nächste Bus kommt. Foto: Marijan Murat/dpa - ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes dpa-Nachrichten für Kinder +++ dpa-Nachrichten für Kinder +++ Foto: dpa/Marijan Murat