Integration : Café Asyl feiert letzten Sommertag im Garten

Der Dauner Café-Asyl-Garten ist zu einem Garten der Begegnung geworden. Foto: Rita Schmaus

Daun (red) An vielen sonnigen Montagen im Sommer haben sich die Besucher des Café Asyl in Daun in ihrem Garten getroffen. Die Kinder spielten und tobten, und die Großen unterhielten sich eifrig. Nun wird der Verein wieder in die Räume des Hauses der Jugend ziehen und sich dort jeden Montag von 14 bis 16.30 Uhr treffen. Organisatorin Rita Schmaus bittet die Besucher, sich anzumelden, damit die Corona-Bestimmungen eingehalten werden.

