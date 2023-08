Sprache, Wohnen, Freizeit Café Asyl in Daun ist Dreh- und Angelpunkt in der Flüchtlingshilfe

„Wer hat noch keine Fahrkarte?“ - „Ja, ich will eine!“ - „Ich brauche auch noch zwei für meine Kinder!“ - „Zieht euch morgen wetterfest an, es soll regnen!“ Es herrscht rege Geschäftigkeit im Café Asyl und seine Leiterin Rita Schmaus hat alle Hände voll zu tun. Sie hat für die Flüchtlinge, die sie betreut, einen Ausflug an die Mosel geplant und einhundert Erwachsene und Kinder haben sich für den Trip angemeldet. Die Plätze im Bus reichen dafür nicht aus. Damit alle Interessierten teilnehmen können, springen viele Ehrenamtler noch als Fahrer ein, und stellen ihre privaten Autos zur Verfügung.