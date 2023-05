Meinung Café-Tradition wird fortgesetzt — zum Glück

Ansonsten hätte mitten im Zentrum ein weiterer Leerstand eine zusätzliche klaffende Lücke gerissen, was schlecht fürs Image der touristisch geprägten Kleinstadt gewesen wäre.

Ein weiteres Plus ist das Sortiment: Bio-Backwaren und vor allem auch vegane Naschereien sind ein Angebot, das es sonst so nicht in der Kreisstadt gibt. Das dürfte zusätzliches – vor allem junges – Klientel anziehen, wovon auch die anderen Geschäfte profitieren werden.

Ebenfalls gut ist, dass durch den Umzug keine Lücke am bestehenden Utters-Standort entstehen wird. Das Gerücht, dass sich das benachbarte MVZ ausdehnen und seinen Anmeldebereich dorthin verlagern wird, scheint sich wohl nicht zu bestätigen. Dafür soll sich nach TV-Informationen dort nach Sanierung des Komplexes ein Imbissbetrieb ansiedeln.

