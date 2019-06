Infrastruktur : Der Campingplatz wächst und bekommt eine neue Straße

Gerolstein Es tut sich was im Waldferienpark: Neben privaten Umbauten plant nun auch die Stadt, die Hillenseifen-Straße, die zum Gelände führt, zu sanieren.

In der letzten Stadtratssitzung vor der Kommunalwahl ging es auch um den Waldferienpark Hillenseifen, wo Campingplatzbetreiber Roger Diederen größere Umbaumaßnahmen plant. In diesen Zusammenhang wurde auch über die Erneuerung der Zufahrtsstraße, die der Stadt gehört, gesprochen.

Zuvor wurde noch über Einwände und Anregungen von Behörden und Institutionen diskutiert und abgestimmt. Einzig das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr äußerte in einem Schreiben Bedenken. So liege der Bereich der vorgesehenen Bebauungsplan-Erweiterung des Campingplatzes in der Lärmschutzzone des Standortübungsplatzes Gerolstein. Das Bundesamt fordere daher eine Aufstockung der Richtwerte für Schall­emissionen, sowohl nachts als auch tagsüber um fünf Dezibel.