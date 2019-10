Demographie : Wohngemeinschaft statt Altersheim in Gerolstein

Gerolstein Der Rohbau samt Dachgebälk steht, jetzt hat der Caritasverband Westeifel in der Gerolsteiner Raderstraße das Richtfest für die künftige Gero-Wohngemeinschaft und die Sozialstation gefeiert.

„Das ist eine Herzensangelegenheit der Caritas, auch hier in Gerolstein eine Alternative zu den Altenheimen zu bieten“, sagt Caritasdirektor Winfried Wülferath. Diese Alternative nennt sich Gero WG und wird als ambulant betreute Wohngemeinschaft für pflegebedürftige Senioren im Frühsommer 2020 an den Start gehen. „Die Menschen, die hier einziehen, sind welche, die nicht mehr alleine zu Hause zurechtkommen. Sie bekommen hier so viel Unterstützung, wie nötig, aber auch so wenig, wie möglich“, erklärt Wülferath. Wichtig sei es, „eine höchstmögliche Autonomie zu behalten“.