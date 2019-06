Soziales : Neben Kleidung werden auch Mitarbeiter gebraucht

Von Brigitte Bettscheider Die Caritas-Kleiderbörse ist in die Maria-Hilf-Straße 1 umgezogen. Die Verstärkung des Teams ist das nächste Ziel.

Von diesen Ehrenamtlichen ist eine ganze Reihe zur Wiedereröffnung nach der umzugsbedingten Schließung gekommen. Darunter ist Resi Diewald aus Daun-Steinborn. Die 77-Jährige ist eine der Frauen, die die Kleiderbörse (seinerzeit auch Möbelbörse) im heutigen Musikhaus Müller in Pützborn mit aus der Taufe hoben. Damals seien die Aussiedler aus der früheren Sowjetunion ihre hauptsächlichen Kunden gewesen, erinnert sich Resi Diewald. „Sie hatten ja nur einen Koffer dabei, und brauchten alles für ihre neuen Haushalte“, erzählt sie. Auf das Lagergebäude in Pützborn folgte eine ehemalige Wäscherei in der Dauner Gartenstraße. „Das war ziemlich umständlich“, meint Resi Diewald mit Blick auf viele Treppenstufen und Räume auf drei Etagen. So habe der abermalige Umzug in das Untergeschoss des Caritashauses in der Mehrener Straße eine große Arbeitserleichterung bedeutet. Doch als der CV die Räume als Büros benötigte, stand ein weiterer Umzug an – in die Maria-Hilf-Straße Nummer 1, in das ehemalige Hotel Groß, wozu auch die neue Adresse mit der Nummer 3 gehört. Hier war bis zum kürzlich erfolgten Umzug in die Bahnhofstraße die Dauner Tafel untergebracht (der Trierische Volksfreund berichtete).