Ehrenamt : Caritas stemmt sich gegen die Widrigkeiten der Pandemie

Daun/Gerolstein/Kelberg „Weihnachten findet statt!“ lautet das Motto unter dem die Fachkonferenz Caritas und Soziales – eine Arbeitsgruppe aus Pfarrern, Pastoral- und Gemeindereferenten, Diakonen und der verbandlichen Caritas im Dekanat Vulkaneifel – sich kreative Gedanken über die kommenden Festtage gemacht hat.

Die Frage über allem: „Wie kann man in diesem besonderen Jahr, wo vieles nicht wie gewohnt stattfinden kann, in der Advents- und Weihnachtszeit für die Menschen da sein? Das Planungsteam hat eine Antwort gefunden.

In Absprache mit der bereits im Frühjahr von Astrid Röntgen-Blees ins Leben gerufenen Facebook-Gruppe „Eifelsteine“ lädt die Fachkonferenz ein, nun auch besonders gestaltete Advents- oder Weihnachtssteine in seiner Umgebung, in der Natur oder auch in der Stadt, auszulegen.

„Ich freue mich immer, wenn ich einen gestalteten Stein finde, ihn mitnehme und an anderer Stelle ein paar Tage später wieder auslege oder ihn auch behalte“, sagt Stefanie Peters. Diese Freude und die kunstvoll gestalteten Steine mit anderen zu teilen oder sich bei einer unbekannten Künstlerin zu bedanken, ermöglicht ein Post in der Facebook-Gruppe.

Auch mit der Aktion „Eifel-Post“ kann Anderen in dieser Zeit Freude geschenkt werden. Als im Frühjahr durch die Pandemie die Kontakte reduziert werden mussten, begannen etwa 30 engagierte Menschen, Briefe an die isolierten Menschen in den Senioreneinrichtungen zu schreiben. Mit Bildern, Grüßen und netten Erzählungen haben sie ihnen damit ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Manche Kontakte wurden über den Sommer gefestigt und bestehen bis heute.

Auch die Initiatorinnen freuten sich über die netten und positiven Rückmeldungen. Das Projekt soll im Advent fortgeführt und erweitert werden. Menschen, die sich gerne einbringen möchten, können sich an Gemeindereferentin Anette Weber per E-Mail an anette.weber@bgv-trier.de oder unter Telefon 06594/9219815 melden.

Wer besinnliche Momente verbringen möchte oder Anregungen zur Gestaltung der Adventszeit sucht, ist in die St. Anna Kirche in Gerolstein eingeladen. Dort finden große und kleine Besucher sieben Stationen mit Impulsen zu sieben Symbolen der Adventszeit. Zum Staunen, Nachdenken, Mitnehmen und Mitmachen. Die Kirche ist während der üblichen Öffnungszeiten und unter Wahrung der entsprechenden Schutzmaßnahmen die ganze Adventszeit über zugänglich.

Die Pfarreiengemeinschaft Hillesheimer Land veröffentlicht in der Adventszeit und den Feiertagen wieder Musikvideos. Diese sind abrufbar auf der Facebook-Seite der Pfarreiengemeinschaft oder im Internet unter www.pfarreien-hillesheim.de

Außerdem wurde für die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel wieder eine Broschüre mit Gottesdiensten und Impulsen erstellt. Und an der Kapelle am Weinfelder Maar bietet das Dekanat Vulkaneifel außerdem vier 15-minütige Impulse zum Advent im Freien an – sie finden an jedem Mittwoch im Advent um 17 Uhr statt.