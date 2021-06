Schuldnerberatung : Caritas Westeifel berät Schuldner

Daun/Gerolstein Die Schuldnerberatung muss bedarfsgerecht ausgebaut werden, um der seit Beginn der Corona-Pandemie zunehmenden Anzahl verschuldeter Menschen besser helfen zu können. Das fordert Andreas Rötering, Fachbereichsleiter beim Caritasverband Westeifel anlässlich der Aktionswoche Schuldnerberatung 2021. In allen sozialen Schichten nehme die Verschuldung zu.

„Soziale Schuldnerberatung, die unsere Beratungsstellen anbieten, hat den gesamten Menschen in seinem sozialen Umfeld im Blick. Das macht auch den Erfolg dieses Ansatzes aus, den zahlreiche Studien belegen“, sagt er. Verschuldung schränke die Lebensgrundlage vieler Menschen ein. Das sei nicht nur ein finanzielles Problem. „Uns geht es um die Menschen hinter den Schulden, so wie es auch das Motto der Aktionswoche ausdrückt. Verschuldung ist immer auch eine menschliche Katastrophe.“

Nach Schätzungen sind – auch in Folge der Corona-Pandemie – zwei Millionen Soloselbstständige und Freiberufler von Überschuldung bedroht. „Viele Existenzen sind finanziell prekär aufgestellt. Wir sprechen da mittlerweile nicht mehr nur über Empfänger von Grundsicherung und im Niedriglohnsektor Beschäftigte. Jetzt drohen auch Menschen in Verschuldung zu geraten, die es vorher niemals für möglich gehalten hätten“, so Andreas Rötering.