Bildung : Caritas Westeifel unterstützt Eltern und Kinder beim Lernen zu Hause

Daun Homeschooling wird die Familien noch lange begleiten. Denn regulärer Unterricht wird es wegen der Corona-Pandemie wohl vorerst nicht geben. Stattdessen sollen sich Schulen auch im kommenden Schuljahr teils auf Fernunterricht einstellen.

Der Caritasverband Westeifel lässt Eltern in dieser anspruchsvollen Zeit nicht im Stich und bietet Entlastung durch qualifizierte ehrenamtliche Schulpaten. Bequem von zu Hause aus (zum Beispiel per Video-Chat oder Telefon) erhält das Kind individuelle Hilfestellung bei der Erledigung der Schulaufgaben oder übt Lesen und Rechnen. Wer im Kreis Vulkaneifel lebt und Interesse an der kostenlosen Unterstützung durch einen Paten hat, kann sich an Projektkoordinatorin Melanie Schermann under Telefon 06592/95730 oder per E-Mail an m.schermann@caritas-westeifel.de wenden.