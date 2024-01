Alternative Wohnform Vorbereitung für Caritas-Neubau: In Daun entsteht Haus mit Senioren-WG

Der Caritasverband Westeifel bietet Wohngemeinschaften für Senioren mit ambulanter Pflege in Gerolstein, Bitburg, Speicher, Bleialf und Arzfeld an. Und in absehbarer Zeit soll auch Daun dazukommen. Schon vor vier Jahren hatte die Caritas das Vorhaben vorgestellt, allerdings konnte es nicht auf dem geplanten Standort – ein Grundstück zwischen Stadion am Wehrbüsch und Friedhof in unmittelbarer Nähe zur Jugendverkehrsschule – realisiert werden. Ein Lärmschutz-Gutachten hatte ergeben, dass das Areal für eine Bebauung nicht geeignet ist.