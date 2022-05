Seelsorge : „Ich bin da“ – Wie Carlo Fischer-Peitz mit drei Worten seine Aufgabe als Krankenhausseelsorger in Daun und Gerolstein umschreibt

Carlo Fischer-Peitz ist als Seelsorger an beiden Krankenhäusern im Landkreis Vulkaneifel tätig. Foto: Bettscheider Brigitte

Daun/Gerolstein Seit 15 Jahren ist Pastoralreferent Carlo Fischer-Peitz seelsorgerlich im Landkreis Vulkaneifel tätig – zunächst als Schulseelsorger in Daun, dann als Krankenhausseelsorger in Gerolstein und seit Neuestem auch in Daun in dieser Funktion. Was für ihn der Kern der Seelsorge ist, bringt er mit drei Worten auf den Punkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Brigitte Bettscheider

Wer erwartet, dass Carlo Fischer-Peitz auf die Frage nach seinen Aufgaben in der Krankenhausseelsorge eine Liste von Tätigkeiten aufzählt, irrt sich. „Ich bin da“, so lautet kurz und bündig sein Motto. Er erklärt: „Allen, die im Krankenhaus arbeiten, geht es um den Menschen und dass sie Heilung finden, wie auch immer diese aussehen mag. Genau da möchte auch ich meine Kompetenzen und Erfahrungen einbringen. Und zwar nicht nur für den Patienten, sondern auch für die Angehörigen, Ärzte, Pflegekräfte und alle übrigen Beteiligten.“ Dabei sei das „Hingehen“ tief in ihm verankert, sagt Fischer-Peitz. Sei es doch der originäre Auftrag von Seelsorge.

Warum Fischer-Peitz nun auch am Krankenhaus Daun als Seelsorger arbeitet

In diesem Sinne ist der 59-Jährige häufig „unterwegs“ anzutreffen auf den Fluren und auf den Stationen der beiden Krankenhäuser im Landkreis Vulkaneifel: schon seit dem 1. Februar 2016 am St. Elisabeth-Krankenhaus Gerolstein, seit dem 1. Mai 2022 zusätzlich auch am Dauner Maria-Hilf-Krankenhaus, beides im Auftrag des Bistums Trier.

Möglich geworden war der Dienst an einem weiteren Standort wegen der Umstrukturierung der Gerolsteiner Klinik und dadurch frei werdender Kapazitäten. So ist Carlo Fischer-Peitz nun vormittags in Gerolstein und nachmittags in Daun; darüber hinaus besteht eine Rufbereitschaft. „Dass ein Seelsorger angefordert wird, wenn ein Mensch stirbt, geschieht immer seltener“, erklärt er. Es seien häufig die Pflegekräfte, die ihn zu Gesprächen mit Patienten führten oder auch zu Angehörigen von Schwerkranken oder Sterbenden. Besonders mit Blick auf die Psychiatrie in Gerolstein und die Intensiv- und Palliativstation in Daun sagt er: „Die Notwendigkeit von Seelsorge ist gegeben, der Bedarf ist vorhanden.“

Lesen Sie auch Katholische Kirche : Bistum Trier benennt Leitungsteam für Pastoralen Raum Adenau-Gerolstein

Seelsorge und Corona

Sein Büro hat Carlo Fischer-Peitz in Daun direkt neben der Kapelle. In beiden Krankenhäusern, so hofft er, werden die Kapellen bald wieder eine größere Rolle spielen als während der beiden Corona-Jahre. In Gerolstein findet an Pfingstsonntag erstmals wieder unter seiner Leitung ein Wortgottesdienst mit Kommunionspendung statt. Und auch in Daun sollen die Wortgottesfeiern wieder aufgenommen werden. Stichwort Corona: „Das zeitweilige Besuchsverbot hat Patienten und Angehörige vielfach an ihre Grenzen gebracht“, meint Fischer-Peitz.

„Ich bin da“ – was das für Carlo Fischer-Peitz bedeutet

„Ich bin da“ – so war auch das Motto von Carlo Fischer-Peitz in den Jahren von 2007 bis 2016, als er an Dauner Schulen wirkte. Als „Dauner Modell“ war seine Stelle seinerzeit bezeichnet worden. Denn nie zuvor hatte es an nichtkirchlichen Schulen im Bistum Trier offizielle Schulseelsorge in diesem Umfang gegeben (der TV berichtete).