Gewerbe Bekannter Caterer baut neue Produktionsstätte in Wiesbaum

Endlich ist es so weit: Mit dem symbolischen Spatenstich haben Ben und Benjamin Schauster, Vater und Sohn, die Geschäftsführer von „Der Teller“, den Bau der neuen Betriebsstätte in der Nordschleife des Industrie und Gewerbeparks (IGP) der Verbandsgemeinde (VG) Gerolstein in Wiesbaum offiziell begonnen. Unterstützt wurden sie von VG-Bürgermeister Hans Peter Böffgen, Verbandsvorsteher Bernhard Jüngling, Ortsbürgermeisterin Ruxandra Gericke und Stefan Mertes, Geschäftsführer des Existenzgründerzentrum Higis. Dort ist Der Teller seit einigen Jahren Mieter, will aber bereits seit geraumer Zeit in eine eigene Produktionsstätte umziehen.