Kommunalpolitik : Erhalt des Kreises steht ganz oben auf der Liste

Daun CDU, Grüne und FWG erläutern ihre künftige Zusammenarbeit und Schwerpunkte im Kreistag Vulkaneifel.

Nein, eine richtige Koalition soll es nicht sein, die die politische Arbeit im Kreistag Vulkaneifel in den nächsten fünf Jahren prägen will: CDU, Grüne und FWG nennen es schlicht Zusammenarbeit. „Zu einer Koalition gehört ein Vertragswerk, das die Partner eng bindet“, sagt CDU-Fraktionssprecher Gordon Schnieder. „Was wir nun praktizieren, lässt hingegen jedem Partner Luft zum Atmen.“ Aus seiner Sicht ist eine solche Übereinkunft sinnvoll: „Es gibt bekanntlich keine absolute Mehrheit im Kreistag. Also haben wir uns zusammengesetzt, und viele Gemeinsamkeiten erkannt. Es soll in den nächsten Jahren ja nicht verwaltet, sondern im Interesse der Weiterentwicklung des Kreises gestaltet werden. Da ist es wenig sinnvoll, Zufalls-Mehrheiten zu suchen.“