Kommunalwahl Gerolstein bekommt ein Duell ums Stadtbürgermeisteramt: Wer gegen Uwe Schneider antreten wird

Erst vor kurzer Zeit habe sie sich entschlossen, den Schritt in die Kommunalpolitik zu machen, sagt Stefanie Lorisch. „Im Besitz des CDU-Parteibuchs bin ich erst seit März. Zuvor gehörte ich keiner Partei an, war aber ehrenamtlich engagiert.“ Dass die Wahl auf die Christdemokraten fiel, erklärt die 52-Jährige, habe sich ergeben, weil die von der Partei angesprochenen Themen mit ihren eigenen Vorstellungen von einer Politik, die für die Bürger gemacht werde, übereinstimmten. „Ich möchte als Bürgermeisterin auf die Menschen zugehen und Brücken schlagen. Es ist mir auch wichtig, dass Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen der Stadt Gerolstein und ihren immerhin acht Stadtteilen zu stärken“, sagt Stefanie Lorisch. Ein Beispiel, wie sie Miteinander versteht: Am vergangenen Samstag habe sie die Feierlichkeiten zum Fastenbrechen der islamischen Gemeinde in Jünkerath besucht.