Kommunalpolitik : Dienstjubiläum für Anja Düx

Daun (red) Anja Düx arbeitet seit 30 Jahren für die CDU im Kreis Vulkan­eifel. In der Kreisgeschäftsstelle in der Dauner Lindenstraße ist sie Ansprechpartnerin für Mitglieder.

Gordon Schnieder erinnert sich noch gut an seine ersten Schritte in die Politik, als er in den frühen 1990er Jahren zusammen mit seinem Vater und seinen Brüdern die Geschäftsstelle in Daun besuchte: „Anja machte uns die Tür auf und begrüßte uns herzlich. Das war fast so, als wenn man nach Hause kommt. Und daran hat sich bis heute für alle Gäste nichts geändert. Anja Düx ist und bleibt das freundliche Gesicht und die gute Seele unserer Geschäftsstelle in Daun.“