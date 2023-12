Kommunalwahl 2024 Kreistag in der Vulkaneifel: Liste der CDU-Kandidaten steht

Für den Kreistag kandidiert der größte Teil derer, die schon in der aktuellen Wahlperiode dort vertreten waren. Schnieder: „Ich freue mich, dass bewährte Leute wieder kandidieren, aber auch neue Gesichter bekommen ihre Chance und finden sich auf der Liste. Die ist gegenüber 2019 jünger geworden, die jüngste seit Langem.“ So finden sich beispielsweise auf Platz 19 Lisa Mastiaux aus Wiesbaum-Mirbach, 27 Jahre alt, und auf Platz 35 Marie Schellen aus Birresborn, 23 Jahre alt. Gordon Schnieder (48) sagt: „Die Kommunalwahl wird nicht einfach“ – findet sie doch parallel zur Europawahl statt: „Und die ist in der Regel auch eine Protestwahl, was sich ebenfalls auf die Kommunalwahl auswirken könnte.“