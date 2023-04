Modernisierung für 64 Millionen Euro Center Parcs in der Vulkaneifel - So sieht es nach dem Umbau aus

„Das Wetter hat leider nicht immer mitgespielt“, berichtet der Parkchef. „Ein sehr kalter Dezember, ein nasser Januar, aber wir haben reagieren können und sind wieder im Zeitplan.“ Derzeit sind gut 500 Leute auf den diversen Baustellen in Aktion, gearbeitet wird an sechs Tagen, „sonst wäre das nicht zu schaffen“, sagt der Geschäftsführer. Entsprechend sei an jedem Tag zu sehen, dass es vorangeht: „Ich bin selber erstaunt, was zwischen dem morgendlichen Rundgang und den am Nachmittag so alles passiert ist.“