Für 64 Millionen Euro Center Parcs in der Vulkaneifel: Ferienpark in Gunderath nach Sanierung eröffnet

Seit Herbst 2022 hatten sieben Monate lang Baumaschinen und Handwerker das Sagen im vor allem bei Niederländern beliebten Ferienparadies im Kelberger Land. Erstmals in der Geschichte der Center Parcs wurde für Umbau- und Renovierungsarbeiten ein Park für eine längere Zeit komplett heruntergefahren. „Viereckiges Geld“ in Höhe von 64 Millionen Euro wurde in den vergangenen Monaten in die Hand genommen, um nicht nur die 460 Ferienhäuser und Bungalows, sondern auch die zentralen Einrichtungen wie Market Dome oder Spaßbad Aqua Mundo von Grund auf zu erneuern.