Konzert : Lieder vom Leben, der Liebe und von Leiden

Schalkenmehren Bei den Eifel-Kulturtagen hat das Quartett Rouge Baiser im Bürgerhaus Schalkenmehren Chansons aus Frankreich gespielt.

Es war so ein Abend, nach dem man ganz erfüllt von der Musik nach Hause geht: Weil man sich in seine Jugendzeit zurückversetzt fühlte, weil Erinnerungen wach wurden und weil man Gänsehaut hatte. Ein emotionaler Abend in Schalkenmehren gelang Bettina Pahle am Akkordeon, Bernhard Fuchs am Bass und Percussion, Harry Reeh an Mandoline und Gitarre sowie der fantastischen Sängerin Brigitte Stortz-Schindler mit französischen Chansons. Sie handelten zumeist vom Leben, der Liebe und vom Leiden. Zusammen bilden die vier Musiker die Band Rouge Baiser – übersetzt bedeutet der Name „Roter Kuss“. Das Repertoire des Quartetts reicht von den alten, klassischen Interpreten wie Edith Piaf und Charles Trénet bis hin zu jungen Vertretern der französischen Musikszene, die es teilweise neu interpretierte.