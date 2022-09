Menschen : Hoteldirektor geht nach über acht Jahren

An diesem Freitag ist der letzte Arbeitstag von Ruud Zillig. Foto: Mario Hübner

Hillesheim Ruud Zillig, seit Sommer 2014 Direktor des Hotels Augustiner-Kloster (und später auch des Krimihotels) in Hillesheim, hat an diesem Freitag seinen letzten Arbeitstag. Sein Vertrag mit der Betreibergesellschaft, der Hotel Augustiner-Kloster GmbH, der im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst wurde, endet Ende Oktober, bereits am Donnerstag hat er sich bei den Mitarbeitern verabschiedet.

Der Grund für die Trennung: Nach dem juristisch erzwungenen Ende des Pachtverhältnisses für das stadteigene Augustiner-Kloster betreibt die GmbH nun nur noch das Krimihotel, die Anzahl der Zimmer ist von 80 auf 19 gesunken. „Diese Kapazität verträgt kein Direktorengehalt mehr,“ sagt Geschäftsführer Bernd Gutjahr, der künftig einen Teil der Aufgaben selbst übernehmen wird, zudem werde den Abteilungsleitern mehr Verantwortung übertragen. Was er künftig beruflich machen wird und ob er überhaupt wieder ins Hotelgeschäft einsteigt, sei noch offen, sagt Zillig. Einen Plan hat der 64-Jährige dennoch: „Ich mache jetzt erst mal Urlaub und gehe auf mein Motorsegelschiff auf dem Ijsselmeer. Und es war schon immer mein Traum, damit über Flüsse bis nach Marseille am Mittelmeer und zurückzufahren, was ich mir für nächstes Jahr sehr gut vorstellen kann.“