Gesundheitsversorgung : Nach angekündigter Chirurgieschließung in Gerolstein: Scheidender Chefarzt kontert Klinikchef

Im Krankenhaus in Gerolstein schließt zum Jahresende die Chirurgie. Foto: Mario Hübner Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein Andreas Leffler, der in Gerolstein gekündigt hat und im Sommer in Daun beginnt, nennt die Chirurgieschließung „bewusst herbeigeführt“.

Das Marienhaus-Klinikum Gerolstein schließt zum Jahresende seine chirurgische Hauptfachabteilung, bleiben soll noch eine chirurgische Ambulanz, in der kleinere Eingriffe weiterhin vorgenommen werden könnten. Diese Nachricht kurz vor Weihnachten hat für Entsetzen in der Stadt gesorgt (der TV berichtete). Gegenüber den rund zwei Dutzend betroffenen Mitarbeitern, die teilweise nach Bitburg versetzt werden, aber ihren Job behalten sollen, hat die Geschäftsführung in einem Schreiben einen Hauptgrund für die Schließung genannt: dass Andreas Leffler, Chefarzt der Chirurgie, zum Jahresende gekündigt habe und kein Nachfolger gefunden worden sei. Im Gespräch mit dem TV hat Christoph Wagner, Geschäftsführer der Marienhaus Kliniken, neben besagtem Fachkräftemangel vier weitere Gründe genannt: 10 bis 15 Millionen Euro Investitionsstau in den OP-Sälen, die zu geringe Größe der Chirurgie, die Konkurrenz und Corona.

Chefarzt Leffler, der erst im Juli 2018 in Gerolstein angefangen hat, ist in vielen Punkten anderer Auffassung. Gegenüber dem TV hat er gesagt: „Die Behauptung, ich trage Verantwortung für die Schließung der Chirurgie in Gerolstein, ist unredlich. Vielmehr wurde mir seit Anfang 2020 die OP-Kapazität und das Personal dermaßen verknappt, dass ich mich nach einer neuen Stelle umsehen musste.“ Und das tut er: Im ersten Halbjahr 2021 macht er eine Weiterbildung in Aachen, ab Juli 2021 übernimmt er die Stelle des Leitenden Oberarztes der Unfallchirurgie/Orthopädie im Krankenhaus in Daun.

Zu den einzelnen Punkten führt er Folgendes auf:

Investitionsstau: Diese bestehe, und er sei von der Geschäftsführung zu verantworten. Im Krankenhaus Bitburg werden mehrere Millionene Euro in neue OP-Säle investiert. Leffler: „Bitburg soll gerettet werden auf Kosten von Gerolstein.“

Größe der Chirurgie/OP-Zahlen: Trotz ihrer relativ geringen Größe habe die Abteilung in Gerolstein „durchaus Subspezifikationen, zum Beispiel Schulterchirurgie“. Und zur Aussage der Geschäftsführung, dass nicht genug operiert worden sei, sagt Leffler: „Die sogenannten Planzahlen für Gerolstein wurden 2018 und 2019 deutlich übertroffen, obwohl ich zusätzlich donnerstags unfallchirurgische Eingriffe und Prothetik in Bitburg vorgenommen und mittwochs (ab Oktober 2019) auf Wunsch der Geschäftsführung auch noch Sprechstunde in Adenau gehalten habe.“ So seien ab dem zweiten Halbjahr 2019 „auf Weisung der Geschäftsführug alle Knieprothesen für das Marienhausklinikum Eifel in Bitburg operiert“ worden. So sei zumindest die für Bitburg notwendige Zahl von 50 Knieprothesen erreicht worden. Leffler: „Ohne meine OPs erreicht Bitburg die notwendigen 50 Knieprothesen in Zukunft auf keinen Fall.“ Hinzu komme, dass 2020 ab Ende März coronabedingt der OP in Gerolstein geschlossen wurde. Und ab Juni 2020, so Leffler, sei ihm lediglich erlaubt worden, freitags stationäre Patienten zu operieren. Leffler: „Mit einem OP-Tag pro Woche kann man nicht so viel machen wie mit fünf OP-Tagen.“

Fachkräftemangel: Der herrsche in der Tat vor, was aber nicht verwunderlich sei. Leffler: „Mit den aktuellen Methoden wie der Verknappung von OP-Zeiten gewinnt die Marienhaus keine Spezialisten für die Chirurgie.“ Und auch keinen Nachwuchs, meint Leffler: „Man muss sich nicht wundern, wenn die junge Ärzte abspringen, die ja schließlich was machen und lernen wollen.“ So habe eine Kollegin im Frühjahr 2020 „wegen Perspektivlosigkeit“ gekündigt, ein weiterer Kollege zum 1. Januar 2021 – also zwei von sechs Assistenzärzten. Nachbestzt worden sei bislang keine der beiden Stellen. Das gelte auch für eine Oberarzt-Stelle seit Sommer 2020. Und auch für ihn sei „nicht ernsthalft“ ein Nachfolger gesucht worden. Leffler: „Es gab keine Ausschreibung für die Chefarzt-Stelle.

Einschnitte durch Corona: Eingriffe mit aufgeschobener Dringlichkeit habe er während der OP-Schließung in Gerolstein im Marienhaus-Klinikum in Bitburg operiert. Eine Abwanderung in andere Kliniken gab es – mit Ausnahme von Notfällen – zu diesem Zeitpunkt seines Wissens nach nicht.

Konkurrenz: Dazu meint Leffler: „Eine Kooperation mit dem Krankenhaus Daun hat die Marienhaus-Geschäftsführung abgelehnt.

Ein ambulantes OP-Zentrum in Gerolstein, wie es die Geschäftsführung formuliert hat, sieht er kritisch. Alle Krankenhäuser seien derzeit darin bestrebt, die ambulanten Leistungen auswärtig zu erbringen. Daher sei dieses Modell für ihn „von vornherein zum Scheitern verurteilt“.