Kostenpflichtiger Inhalt: Chöre und Musikvereine leiden unter Corona-Verordnungen : Selbst wenn Proben erlaubt sind, können die Regeln nur schwer umgesetzt werden

Chorproben wie die eines Projektchores der Pfarreien-Chorgemeinschaft in Hillesheim sind vorerst nicht so schnell möglich. Foto: Brigitte Bettscheider (bb)

Niederehe/Boxberg/Daun Die Arbeit ruht seit Mitte März: Auch Chöre sind von der Corona-Krise betroffen. Wie bereits jetzt schon die Musikvereine, dürfen sie zwar demnächst im Außenbereich üben, es gibt aber Zweifel, ob das überhaupt machbar ist.



Horst Wirtz hat einen Traum: Bei einem Open-Air-Treffen an einem schönen Herbsttag dieses Jahres singen alle 14 Mitgliedschöre des Chorverbands Vulkaneifel Daun das Ende der Corona-Krise ein. „Man wird ja noch träumen dürfen. Übrigens auch von dem geselligen Beisammensein nach den Proben, das wir gerne als dritte Halbzeit bezeichnen“, sagt der Vorsitzende des Chorverbands und lacht – wobei es ihm durchaus ernst damit ist. Seit Mitte März fanden keine Proben und keine Auftritte mehr statt. Die Jahreshauptversammlung wurde auf das nächste Jahr verschoben. Die Vorstandsmitglieder halten per Telefonkonferenz und E-Mail den Kontakt miteinander.

Zwar hat sich die Sorge von Horst Wirtz - „Wer weiß, wann wir wieder loslegen können?“ - durch die Ankündigung der Landesregierung, dass ab dem 10. Juni wieder geprobt werden darf, etwas relativiert, die Probleme sind aber nicht gerade geringer geworden. „Ja, wir dürfen proben, aber wie soll das gehen?“, fragt er mit Blick darauf, dass zwischen den Sängern drei Meter Abstand eingehalten werden müssen und die Proben am besten im Freien stattfinden sollten.

INFO Ein Verband für 14 Chöre Dem Vorstand des Chorverbands Vulkaneifel Daun gehören neben dem Vorsitzenden Horst Wirtz an: Winfried Schüller (Bodenbach) als stellvertretender Vorsitzender, Erwin Borsch (Bongard) als Geschäftsführer, Silvia Maria Groß (Quiddelbach) als Kreischorleiterin, Sarah Schlösser (Gelenberg) als Jugendreferentin sowie Josef Mayer (Gillenfeld), Christiane Meier (Dreis-Brück) und Alois Probst (Niederehe) als Beisitzer. Im Landkreis Vulkaneifel gibt es außer den 14 Mitgliedschören des Kreischorverbands nach Schätzung von Horst Wirtz etwa ein halbes Dutzend weiterer, nicht in dem Verband organisierte Chöre sowie laut Angabe von Dekanatskantor Hubert Blaum (Daun) 16 Kirchenchöre. Kontakt zum Chorverband Vulkaneifel: Horst Wirtz, Niederehe, Telefon 02696/1371, E-Mail: hwirtz@ux-niederehe.de.

Bei Proben in geschlossenen Räumen sehen die Regeln vor, alle 30 Minuten zu lüften, während der Gesangspausen herrscht strenge Mundschutzpflicht und das Ausschenken von Getränken ist strikt untersagt.

Natürlich seien die Hygiene- und Abstandsvorschriften nachzuvollziehen, betont Horst Wirtz, der sich aber gleichzeitig mit den anderen Vorstandsmitgliedern (siehe Info) einig darüber ist, auf alle Fälle die sonst eh übliche Sommerpause abwarten zu wollen und frühestens Mitte August mit den Proben zu beginnen.

Es wäre fatal, sagt er, wenn sich die Chöre in diesem Jahr überhaupt nicht mehr treffen könnten. Dann fange man im nächsten Jahr bei Null an, meint der Chorverbands-Vorsitzende. „Und wie viele sind dann überhaupt noch an Bord?“, laute eine weitere bange Frage. Viele Sänger gehörten vom Alter her zur Corona-Risikogruppe und würden möglicherweise aus Angst vor Ansteckung ganz fernbleiben.

Um all diese Bedenken und Fragen geht es auch in der Petition, die das Präsidium des Chorverbands Rheinland-Pfalz mit Sitz in Neuwied initiiert hat und die an die Landesregierung gerichtet ist. Der Chorverband Vulkaneifel appelliert an seine Mitglieder und an die Freunde des Chorgesangs, diese Petition zu unterzeichnen.

Darin wird auf „die Existenz bedrohende Situation der Chöre und ihrer musikalischen Leiter“ aufmerksam gemacht. Der Landesverband vertritt knapp 1200 Chöre, in denen rund 30♦000 Menschen singen.

„Die angekündigte Lockerung ist ein Anfang, und die Proben werden viel Disziplin, Kreativität und Engagement erfordern“, heißt es von Seiten des Landesverbands. Doch sei das alles nicht einfach umzusetzen, das Gelingen und der Erfolg blieben abzuwarten, räumt der Verband ein.

In einer ähnlichen angespannten Situation wie die Chöre, befinden sich auch die 43 Musikvereine in der Vulkaneifel – allerdings sind sie seit Inkrafttreten der achten Corona-Bekämpfungsverordung Rheinland-Pfalz seit dem 25. Mai einen Schritt weiter. Die Musiker dürfen bereits im Außenbereich wieder proben. ob dies auch gemacht wird, ist wiederum eine ganz andere Frage.

Fabian Wirtz, kommissarischer Vorsitzender des Kreismusikverbands Vulkaneifel, erklärt, dass zur Zeit noch ein Hygienekonzept erarbeitet werde, das wiederum mit dem Gesundheitsamt abgestimmt werden müsse. Es sei die Grundvoraussetzung für die Wiederaufnahme der Arbeit.

„Von einem ‚normalen’ Probenbetrieb kann aber noch keine Rede sein“, sagt Fabian Wirtz. Die Einschränkungen brächten ganz neue Herausforderungen mit sich. Er gehe davon aus, dass einige Vereine diese Einschränkungen in Kauf nehmen, um überhaupt wieder proben zu können.

„Das ist ja auch wichtig für das Gemeinschaftsgefühl und den Zusammenhalt“, meint Fabian Wirtz. Er hoffe, dass das Proben bald auch wieder in Innenräumen erlaubt werde, da ansonsten die Wetterbedingungen für weitere Einschränkungen sorgen könnten. Was bei den geltenden Abstandsregeln die Suche nach geeigneten Probenräumlichkeiten angehe, setze er auf die Mithilfe und Unterstützung der Ortsgemeinden, da die Musikvereine das kulturelle Leben maßgeblich mit gestalteten.

Es gebe durchaus Rückmeldungen über Zukunftsängste in den Vereinen, erklärt Fabian Wirtz – vor allem dahingehend, dass sich bisherige Mitglieder in ihrer Freizeitgestaltung umorientieren könnten. „Schlussendlich bin ich sehr froh, dass es wieder weitergeht, wenn auch in kleinen Schritten. Ich danke den Vereinen für ihr kooperatives Verhalten und wünsche ihnen, dass sie vollzählig und gestärkt aus der Zwangspause zurückkehren.“