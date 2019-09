Musik : Chorgemeinschaft Eifelklang feiert Zehnjähriges

Eifelklang feiert Zehnjähriges. Foto: Tv/Karl Leyendecker

Leudersdorf /Niederehe (red) Der Gesangverein „Eifelklang“ Leudersdorf begeht in diesem Jahr, das 10-jährige Bestehen der Chorgemeinschaft Leudersdorf-Niederehe und veranstaltet am Samstag, 14. September, um 20 Uhr ein Konzert im Bürgerhaus in Leudersdorf.

