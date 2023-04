Serie „Menschen und Motoren“ Bibelfeste Bikerinnen und Biker sagen: „Jesus ist auch für die schweren Jungs da.“

Wer an diesem trüben, nebligen Sonntagvormittag durch das Fahrerlager hinter den Boxen des Nürburgrings hinunter Richtung Müllenbachschleife geirrt ist und das kleine Zelt mit dem Bike und der Aufschrift „Holy Riders“ nicht gesehen hat, der hat etwas Außergewöhnliches verpasst. Das ist die Geschichte von ganz normalen Sterblichen im Motorrad­sattel. Aber auch von Extremen am Rande einer nicht minder außergewöhnlichen Rennstrecke: Von Motorrad­gangs mit Leder­westen, von Outlaws und von bibelfesten Bikerinnen und Bikern, die behaupten: „Jesus is Lord“.