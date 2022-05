Konzert : Von Brahms bis zu den Bee Gees

Hillesheim Fünf Mitglieder der Schlesischen Kammersolisten sind mit Pianist Christoph Soldan in der Pfarrkirche St. Martin in Hillesheim aufgetreten.

Im Anschluss verwöhnte das Ensemble sein Publikum mit Welthits aus den 1960er und 1970er Jahren und jüdischen Traditionals, immer verbunden mit klassischer Musik. „Hit the Road Jack“ von Ray Charles, „How Deep is Your Love“ von den Bee Gees, „Sorry Seems to Be the Hardest Word“ von Elton John, „Love Me Tender“ von Elvis Presley sind nur ein paar Beispiele für die Songs, die von den fünf Musikern auf ihren Streichinstrumenten dargeboten wurden. Sie gastierten in diesem Jahr erstmalig in der Hillesheimer Pfarrkirche St. Martin, waren aber in den vergangenen Jahren regelmäßig in der Erlöserkirche in Gerolstein zu Gast.