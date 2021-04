Bildung : Dauner Schulsozialarbeiter berichtet von Sorgen, Probleme und Konflikten

Christopher Illigen ist seit acht Jahren Schulsozialarbeiter an der Drei-Maare-Realschule plus in Daun Foto: Brigitte Bettscheider

Daun Schulsozialarbeit vor und in Corona-Zeiten: Christopher Illigen gibt uns einen Einblick in seinen abwechslungsreichen Beruf, den er seit acht Jahren als Mitarbeiter des Caritasverbands (CV) Westeifel e.V. an der Dauner Drei-Maare-Realschule plus mit Fachoberschule (FOS) ausübt.

Kindern und Jugendlichen bei der Bewältigung ihrer Lern- und Lebensprobleme zu helfen und ihre Persönlichkeit zu stärken: „Das ist genau mein Ding“, sagt Christopher Illigen. Seit dem 1. August 2013 ist der heute 34-Jährige an der Drei-Maare-Realschule plus als Schulsozialarbeiter im Dienst und der ist durchaus fordernd, nicht nur in Zeiten der Corona-Pandemie.

Illigen besuchte einst selber die Schule, an der er heute arbeitet – damals hieß sie aber noch Leopold-von-Daun-Realschule. Bis zur Mittlere Reife drückte er dort die Schulbank. Nach dem Fachabitur an der Berufsbildenden Schule Wittlich studierte er Soziale Arbeit an der Hochschule Heidelberg.

Während er sich anschließend noch vier Semester dem Lehramts-Studium in Koblenz widmete, wurde ihm allerdings klar, dass er doch lieber die Schulsozialarbeit zum Beruf machen möchte, erzählt Christopher Illigen. Unter anderem auch wegen seines Einsatzes an Schulen im Landkreis Vulkaneifel im Rahmen eines Praktikums beim CV Westeifel.

Nun trägt der Verband seine Stelle bereits seit acht Jahren. „Seit einiger Zeit werde ich von dem dualen Studenten Stephan Will unterstützt, wodurch verschiedene Projekte stattfinden können, die ansonsten aufgrund fehlender personeller Ressourcen ausfallen müssten“, erklärt er.

So viele Aufgaben seien zu bewältigen, so viele Projekte zu organisieren und zu leiten; darunter als eines der neueren das Bogenschießen, wofür Illigen sich zum Trainer für Bogenschießen im Kontext der Erlebnispädagogik und zum Fachsportleiter Bogensport weiterbildete.

Christopher Illigen hat den Überblick. Nicht nur wegen seiner zwei Meter Körpergröße. Besonders auch wegen seinem wichtigsten Netzwerk, dem „Arbeitskreis (AK) Jugend und Sucht- und Gewaltprävention im Landkreis Vulkaneifel“. Denn Schulsozialarbeit bedeute auch Kooperation, betont er – etwa mit Lehrern, Eltern, Therapeuten, Mitarbeitern des Jugendamtes und anderen Trägern der Jugendhilfe.

Und wenn er sagt, dass Schulsozialarbeit ein unglaublich weites Feld ist, meint er die ganze Bandbreite an Sorgen, Problemen, Konflikten und Krisen, die die Mädchen und Jungen an ihn herantragen. Ob es der Schüler ist, der noch kaum Deutsch spricht und ihn bittet, ihm bei der Bestellung der Mittagsverpflegung behilflich zu sein: „Das ist im Nu erledigt.“

Oder der Neuntklässler, der befürchtet, dass er aus finanziellen Gründen nicht an der Klassenfahrt teilnehmen kann: „Das darf nicht am Geld scheitern. Da prüfe ich, ob es einen Anspruch über die Sozialhilfe gibt oder ob der Förderverein einspringt.“ Auch nehmen Schüler Kontakt zu Christopher Illigen auf, wenn sie Probleme in der Klassen- oder Schulgemeinschaft haben: „Nicht jede Beleidigung ist Mobbing“, erklärt der Schulsozialarbeiter; räumt aber ein: „Jeder Mensch hat eine andere Wahrnehmung. Worüber der eine lacht, ist für den anderen schlimm.“

Über persönliche Krisen von Schülern wie zum Beispiel selbstverletzendes Verhalten erfährt er in der Regel von den Betroffenen selbst oder von Lehrern. In schwierigen Fällen holt er sich Unterstützung aus seinem Netzwerk, zu dem auch der Kinderschutzdienst des CV Westeifel gehört.

Er sei froh mit seinem Beruf, sagt Illigen. Er arbeite an der Basis, habe viele persönliche Kontakte, und er sei ja nicht nur „Feuerwehrmann“, komme also nicht erst zum Einsatz, wenn es „brenne“. Zu seinen Tätigkeiten gehöre auch die Prävention, erklärt er mit Blick auf Klassenprojekte zur Sexualaufklärung, Medienerziehung und Sucht- und Gewaltprävention sowie außerschulische Freizeitangebote. Im Rahmen der Ganztagsschule ist Christopher Illigen AG-Leiter im Bogenschießen.

Während der Schulschließungsphasen wegen Corona haben ihm die persönlichen Kontakte gefehlt. Da seien E-Mails und Telefonate auch kein wirklicher Ersatz gewesen. „Waren aber trotzdem wichtig“, betont er. Etwa wenn eine Fünftklässlerin sich Sorgen um die Gesundheit der in einem Pflegeberuf tätigen Mutter machte oder ein Neuntklässler Unterstützung bei der Bewerbung um einen Ausbildungsplatz benötigte.