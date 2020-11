Soziales : Vulkaneifeler zeigen großes Herz für Kinder

Großes Engagement von Kindern, Eltern, Erziehern, Lehrern und Geschäften in der Region: Die Mitglieder von Round Table 168 Daun und Ladies‘ Circle 43 Vulkaneifel freuen sich über viele Geschenkpakete für Kinder aus Rumänien, der Ukraine, Bulgarien und Moldawien. Foto: TV/Round Table 168 Daun

Daun Weihnachtspäckchenaktion: 1691 Pakete wurden trotz der in diesem Jahr trotz wegen Corona erschwerter Bedingungen gesammelt.

„Ein tolles Ergebnis dank der Unterstützung von mehr als 40 Schulen und Kindergärten aus der Region trotz der Pandemie, damit haben wir nicht gerechnet“ sagt Benedikt Wolf, Organisator des Weihnachtspäckchenkonvois bei Round Table 168 Daun. „Wir bedanken uns bei allen Kindern und ihren Eltern, den Erzieherinnen und Erziehern sowie den Lehrerinnen und Lehrern und den Unternehmen in der Region, die unsere Aktion auch in diesem Jahr wieder unterstützt haben. Natürlich hoffen wir, dass wir im nächsten Jahr wieder auf so eine breite Unterstützung zählen dürfen“ ergänzt Judith Klassmann-Laux vom Ladies‘ Circle 43 Vulkaneifel.