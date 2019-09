Kultur : Comedyspaß im Landcafé Kerpen

Kerpen Der Komiker Jens Heinrich Claassen ist seit 2004 auf den Bühnen des Landes unterwegs. Am Samstag, 14. September, kommt er um 20 Uhr in Das kleine Landcafé in Kerpen und präsentiert sein Programm „Ich komm’ schon klar“.

Er begegnet darin der frischen Trennung von seiner Freundin mit jeder Menge schwarzem Humor, denn schließlich muss er zum Weiterkommen nur eine neue Wohnung, eine neue Freundin und neues Selbstbewusstsein finden.