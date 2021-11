Corona : Corona-Lage: 14 Neuinfektionen

Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Daun (sts) Das Gesundheitsamt des Kreises Vulkaneifel hat am Sonntag vier Corona-Neuinfektionen gemeldet, am Samstag waren es zehn. Stand am Sonntag nach Angaben der Kreisverwaltung: Im Kreis sind 138 Personen an Covid 19 erkrankt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sieben der positiv getesteten Personen bedürften aktuell einer stationären Behandlung, teilt die Verwaltung mit.