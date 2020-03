Aktuelle Fallzahl : Corona: 14 Patienten in Gerolsteiner Klinik

Daun Insgesamt drei weitere Fälle einer Infektion mit dem Corona-Virus meldete das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel am Montag, 17.15 Uhr. Damit erhöhte sich die Anzahl der bisher positiv getesteten Personen mit Wohnsitz im Kreis Vulkaneifel auf insgesamt 51 Menschen.

Aus der häuslichen Isolation/Quarantäne wurden bislang 13 Personen als geheilt entlassen werden, davon eine Person am Montag. Offiziell sind somit aktuell 38 Menschen im Kreis an Corona erkrankt, inzwischen befindet sich auch der erste Patient aus dem Kreis zur stationären Behandlung im Krankenhaus in Gerolstein. In dem zum Schwerpunktkrankenhaus für Corona-Patienten umfunktionierten Haus werden derzeit 13 weitere Corona-Patienten aus Nachbarkreisen behandelt.