Coronavirus : 7-Tage-Inzidenz bei 50: Kreis Vulkaneifel erreicht Alarmstufe Rot

Vulkaneifel/Mainz Der Landkreis Vulkaneifel hat den Schwellenwert zur Alarmstufe Rot erreicht. Eine Task Force soll nun über die nötigen Maßnahmen und Einschränkungen beraten.

Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 50 hat nun auch der Kreis Vulkaneifel den Schwellenwert zur Alarmstufe Rot des Corona-Warn- und Aktionsplans des Landes Rheinland-Pfalz erreicht. Das teilt das Landesgesundheitsministerium am Mittag mit.

Der Leiter der regionalen Task Forces, Detlef Placzek, Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, wird nun eine lokale Task Force für den Kreis Vulkaneifel anrufen, die spätestens am Donnerstag über nötige Maßnahmen beraten und notwendige Beschränkungen empfehlen wird.

Der Nachbarkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm weist momentan bundesweit die meisten Infektionen auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen auf. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts beläuft sich der sogenannte Inzidenzwert auf rund 115. Was große Einschränkungen mit sich bringt: So gilt im Eifelkreis ab Donnerstag unter anderem eine Maskenpflicht im Freien. Eine Maßnahme von vielen, mit denen eine weitere Ausbreitung des Virus möglichst eingedämmt und eine Überlastung des Gesundheitssystems vermieden werden soll.