Medizin : „Aus Krisen kann man immer etwas lernen“

„Langsam und vorsichtig“, so sagt der Ärztliche Direktor Dr. Sebastian Fürderer, will das Krankenhaus Daun wieder zurück in den Normalbetrieb. Foto: TV/Stephan Sartoris

Daun Das Dauner Maria-Hilf-Krankenhaus will nach dem Corona bedingten Ausnahmezustand nun „langsam und vorsichtig“ zum Normalbetrieb zurückkehren. Auch die bisherigen Herausforderungen sind gemeinsam bewältigt worden.

Um für einen Ansturm von schwer an Covid-19 erkrankten Patienten gerüstet zu sein, hatte auch das Dauner 236-Betten-Krankenhaus sich komplett umorganisieren müssen. Der Haupteingang wurde gesperrt und in den Innenhof verlegt, bereits terminierte planbare Operationen und Eingriffe wurden verschoben (der TV berichtete). Der Begriff Schutzausrüstung erhielt eine nie dagewesene Dimension. „Daran hat bei uns zu keiner Zeit Mangel geherrscht“, erklärt Jax. Dennoch sei auf einen sehr bewussten, sparsamen Umgang mit Schutzanzügen, Masken, Handschuhen und Hauben geachtet und neue Bezugsquellen ermittelt worden. Ärgerlich sei in diesem Zusammenhang, sagt der Geschäftsführer, dass die Preise für die Schutzausrüstungen quasi im Stundentakt in die Höhe geschnellt seien und allein für das Maria-Hilf-Krankenhaus Mehrkosten in sechsstelliger Höhe verursacht hätten.

Womit wir beim Thema Geld wären. Ob die 560 Euro an Entschädigung für jedes wegen Corona nicht belegte Bett pro Tag nach dem Krankenhausentlastungsgesetz letztlich ausreichen, stehe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest, erklärt Jax. „Eher nicht“, meint er; sei doch die Belegung auf die Hälfte heruntergefahren worden. Nun sollen die Auslastung und die Einnahmen wieder gesteigert werden. „Langsam und vorsichtig“, so bringt es der Ärztliche Direktor Dr. Sebastian Fürderer auf den Punkt – „und immer unter dem Vorbehalt, dass die Zahl der an Covid-19 Erkrankten jederzeit wieder größer werden kann.“ Es sei bereits eine Liste von Patienten, deren Operationen oder Eingriffe seinerzeit verschoben wurden, erstellt worden. Diese Liste werde nun nach Dringlichkeit abgearbeitet. Was ihm neben der Corona-Pandemie ebenfalls Sorgen bereite, sei, dass in dem besagten Zeitraum deutlich weniger akute Fälle vorstellig geworden oder eingewiesen worden seien. Seine Kollegen aus der Kardiologie und der Neurologie hätten schon sehr früh darauf hingewiesen, dass sich die Anzahl von Patienten mit Verdachtssymptomen von Herzinfarkt oder Schlaganfall auffallend verringert habe. „Dahinter steckt wahrscheinlich die Angst, sich zu infizieren“, meint Dr. Fürderer. „Aber das ist ein gefährliches, wenn nicht gar lebensgefährliches Verhalten“, warnt er. Jax’ Stellvertreter Günter Leyendecker versichert an dieser Stelle: „Die Angst ist unbegründet. Wir sind sehr vorsichtig.“ Und bedankt sich im Namen der Krankenhausleitung für das Verständnis und die Geduld der Patienten. „Darauf sind wir auch in Zukunft noch angewiesen“, erklärt er. „Denn es ist noch überhaupt nicht absehbar, wann der Krankenhausbetrieb sich wieder ganz normalisiert haben wird.“